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На Украине отреагировали на жёсткую риторику Путина

10:56
  • суббота
  • 15 мая 2021

Обеспокоенность выразил экс-министр Климкин

На Украине вызвали переполох слова Владимира Путина, прозвучавшие накануне, 14 мая на совещании с членами Совета безопасности. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин выразил свою обеспокоенность.
Путин: на Украине происходит зачистка политического поля

"Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров", - написал дипломат у себя в Facebook.

Он заметил, что Путин сменил риторику в отношении Киева и стал говорить об Украине как о постоянном источнике проблем для России.

Российский президент в очередной раз обратил внимание на действия украинских властей после того, как под домашний арест был отправлен глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Его подозревают в госизмене. До этого в стране были закрыты два оппозиционных телеканала. 

Путин выразил мнение, что Украина превращается в антипода России. В стране, как выразился президент, происходит очевидная зачистка политического поля - закрываются средства массовой информации, а Запад на это почему-то не реагирует.

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