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Фура врезалась в автобус с пассажирами под Смоленском

11:09
  • суббота
  • 15 мая 2021

Пострадали граждане Белоруссии

Серьёзная дорожная авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Смоленской области. Большегруз врезался в автобус на 298-м километре трассы М-1.
В Хабаровске опрокинулся пассажирский автобус

По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции водителем грузового автомобиля, сообщает "Интерфакс". В результате ДТП пострадали 13 человек – граждан Белоруссии.

Десять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, двое – в тяжёлом, один – в крайне тяжёлом. Всего в микроавтобусе было 20 человек.

В Сети уже есть кадры происшествия. Видно, что обе машины лежат на боку, у автобуса вылетело лобовое стекло. На месте аварии находятся сотрудники полиции. 

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Последствия ДТП с участием фуры и микроавтобуса
Последствия ДТП с участием фуры и микроавтобуса
Последствия ДТП с участием фуры
Последствия ДТП с участием фуры
Последствия ДТП с участием фуры и микроавтобуса
Последствия ДТП с участием фуры и микроавтобуса
Последствия ДТП с участием фуры и микроавтобуса
Последствия ДТП с участием фуры и микроавтобуса
Последствия ДТП с участием фуры и микроавтобуса
Последствия ДТП с участием фуры и микроавтобуса
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