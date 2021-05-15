Фура врезалась в автобус с пассажирами под Смоленском

Пострадали граждане Белоруссии

Серьёзная дорожная авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Смоленской области. Большегруз врезался в автобус на 298-м километре трассы М-1.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции водителем грузового автомобиля, сообщает "Интерфакс". В результате ДТП пострадали 13 человек – граждан Белоруссии.

Десять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, двое – в тяжёлом, один – в крайне тяжёлом. Всего в микроавтобусе было 20 человек.

В Сети уже есть кадры происшествия. Видно, что обе машины лежат на боку, у автобуса вылетело лобовое стекло. На месте аварии находятся сотрудники полиции.

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