ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 30 детей погибли в противостоянии Израиля и Палестины

12:05
  • суббота
  • 15 мая 2021

Стороны перешли к активным боевым действиям

Трагические результаты ближневосточного обострения: как минимум 34 ребёнка в Палестине и двое детей в Израиле погибли в ходе столкновений. Эти данные представил ЮНИСЕФ. Неуклонно растёт общее число жертв с обеих сторон, но конфликт лишь набирает обороты. Призывы к перемирию, которые звучат из многих стран и международных организаций, так и не услышаны.
Погибли дети: израильско-палестинский конфликт перешёл в горячую фазу

Очередная ночь противостояний. Очередные людские потери и разрушения. Сотни людей вышли на улицы в палестинском Хевроне попрощаться с молодым человеком, в чей дом угодила ракета. В Газе беспрерывно слышны звуки сирен и хлопки взрывов. Находиться дома небезопасно, искать убежище приходится в зданиях местных школ, сообщает "ТВ Центр".

Неспокойно и в Израиле. Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких приграничных с Палестиной городах. ХАМАС непрерывно обстреливает южные регионы соседнего государства. Одна из ракет угодила в крупный завод в городе Ашдод.

На фоне бесконечных обстрелов как с одной, так и с другой стороны, не стихают и масштабные беспорядки. В Иерусалиме этой ночью вновь на улицы вышли сотни людей. Всё закончилось потасовками и очередными ожесточёнными столкновениями между арабами и евреями. Палестинцы забрасывают полицейских камнями. В ответ правоохранители стреляют по демонстрантам резиновыми пулями.

Президент Израиля фактически признал: страна находится на пороге гражданской войны. Мирное урегулирование эскалации конфликта, кажется, всё менее возможным. Об этом говорят и представители ХАМАС.

Ситуация на Ближнем востоке всё больше выходит из-под контроля. Прорвать оцепление на границе с Ливаном накануне попытались палестинские беженцы. Пройти на израильскую территорию им не дали. Военным пришлось открыть огонь.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Военные Израиля
Военные Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.