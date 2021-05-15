Более 30 детей погибли в противостоянии Израиля и Палестины

Стороны перешли к активным боевым действиям

Трагические результаты ближневосточного обострения: как минимум 34 ребёнка в Палестине и двое детей в Израиле погибли в ходе столкновений. Эти данные представил ЮНИСЕФ. Неуклонно растёт общее число жертв с обеих сторон, но конфликт лишь набирает обороты. Призывы к перемирию, которые звучат из многих стран и международных организаций, так и не услышаны.

Очередная ночь противостояний. Очередные людские потери и разрушения. Сотни людей вышли на улицы в палестинском Хевроне попрощаться с молодым человеком, в чей дом угодила ракета. В Газе беспрерывно слышны звуки сирен и хлопки взрывов. Находиться дома небезопасно, искать убежище приходится в зданиях местных школ, сообщает "ТВ Центр".

Неспокойно и в Израиле. Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких приграничных с Палестиной городах. ХАМАС непрерывно обстреливает южные регионы соседнего государства. Одна из ракет угодила в крупный завод в городе Ашдод.

На фоне бесконечных обстрелов как с одной, так и с другой стороны, не стихают и масштабные беспорядки. В Иерусалиме этой ночью вновь на улицы вышли сотни людей. Всё закончилось потасовками и очередными ожесточёнными столкновениями между арабами и евреями. Палестинцы забрасывают полицейских камнями. В ответ правоохранители стреляют по демонстрантам резиновыми пулями.

Президент Израиля фактически признал: страна находится на пороге гражданской войны. Мирное урегулирование эскалации конфликта, кажется, всё менее возможным. Об этом говорят и представители ХАМАС.

Ситуация на Ближнем востоке всё больше выходит из-под контроля. Прорвать оцепление на границе с Ливаном накануне попытались палестинские беженцы. Пройти на израильскую территорию им не дали. Военным пришлось открыть огонь.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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