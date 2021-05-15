СБУ завела дело на скандального депутата Семенченко

Его обвиняют в нападении на офис телеканала "112 Украина"

В Киеве раскрыли дело об обстреле офиса опального телеканала "112 Украина", это произошло ещё в 2019 году. И вот теперь Служба безопасности подозревает в подготовке теракта бывшего депутата Рады Семёна Семенченко, сообщает "ТВ Центр".

Экс-нардеп, как указывают в СБУ, привлёк к нападению двух участников подчинённой ему вооруженной группировки. К атаке готовился заранее и первоначально планировал подорвать автомобиль около здания телеканала, но затем передумал. В итоге преступники пришли к офису с противотанковым гранатометом.

Семенченко давно известен радикальными взглядами. В 2014 году он требовал войны с самопровозглашенными республиками Донбасса, командовал батальоном карателей и был одним из идеологов продовольственной блокады ДНР. Теперь Семенченко, возможно, предстанет перед судом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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