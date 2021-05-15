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Двое поляков держали в рабстве россиянина более 20 лет

13:03
  • суббота
  • 15 мая 2021

Мужчину освободили

23 года рабства - и долгожданное правосудие. В Польше полиция предъявила обвинение двум фермерам, которые почти четверть века удерживали в плену выходца из Советского Союза. Все это время мужчина жил в нечеловеческих условиях без шансов сбежать или позвать на помощь.
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Николаю Ерофееву 60 лет, более трети своей жизни мужчина провёл фактически в рабстве. Вдалеке от дома, в Польше. Без документов и надежды вновь вернуться к нормальной жизни. Эксплуатирующие его труд люди задержаны, им предъявлено обвинение, сообщает "ТВ Центр".

В Польшу Ерофеев приехал в 1989 году, чтобы работать в дислоцированной под Болеславцем советской войсковой части. Когда военные ушли из республики, Ерофеев решил остаться и устроился на птицеферму. Новые работодатели оказались рабовладельцами.

Работал за еду, если, то что ему давали, можно было назвать человеческой едой. Николай сильно похудел. Сил с каждым годом становилось всё меньше. Несколько раз пытался бежать, но его всегда находили и возвращали на птицефабрику под Люблином.

Они преследовали меня, искали меня. Невозможно было ни с кем поговорить. У них были мои документы. Я понятия не имел, что делать, ведь я никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться.

Николая Ерофеева спасли абсолютно посторонние люди, случайно узнавшие о пленнике. Потом на помощь пришла семейная пара Ева и Кшиштов Тышкевич: помогли с жильём, нашли адвоката. Удалось добиться возбуждения уголовного дела.

Подозреваемым сейчас запрещено приближаться к Николаю менее чем на сто метров. Их имущество арестовано, чтобы в случае вынесения обвинительного приговора, компенсировать пленнику моральный ущерб. Сам Николай говорит: на родину, наверное, уже не приедет. По-польски говорит лучше, чем по-русски. У него теперь есть настоящие друзья, которые спасли его и помогли вернуться к нормальной жизни.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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Освобожденный из рабства мужчина
Освобожденный из рабства мужчина
Освобожденный из рабства мужчина
Освобожденный из рабства мужчина
Освобожденный из рабства мужчина
Освобожденный из рабства мужчина
Освобожденный из рабства мужчина
Освобожденный из рабства мужчина
Освобожденный из рабства мужчина
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