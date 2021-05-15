Двое поляков держали в рабстве россиянина более 20 лет

Мужчину освободили

23 года рабства - и долгожданное правосудие. В Польше полиция предъявила обвинение двум фермерам, которые почти четверть века удерживали в плену выходца из Советского Союза. Все это время мужчина жил в нечеловеческих условиях без шансов сбежать или позвать на помощь.

Николаю Ерофееву 60 лет, более трети своей жизни мужчина провёл фактически в рабстве. Вдалеке от дома, в Польше. Без документов и надежды вновь вернуться к нормальной жизни. Эксплуатирующие его труд люди задержаны, им предъявлено обвинение, сообщает "ТВ Центр".

В Польшу Ерофеев приехал в 1989 году, чтобы работать в дислоцированной под Болеславцем советской войсковой части. Когда военные ушли из республики, Ерофеев решил остаться и устроился на птицеферму. Новые работодатели оказались рабовладельцами.

Работал за еду, если, то что ему давали, можно было назвать человеческой едой. Николай сильно похудел. Сил с каждым годом становилось всё меньше. Несколько раз пытался бежать, но его всегда находили и возвращали на птицефабрику под Люблином.

Они преследовали меня, искали меня. Невозможно было ни с кем поговорить. У них были мои документы. Я понятия не имел, что делать, ведь я никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться.

Николая Ерофеева спасли абсолютно посторонние люди, случайно узнавшие о пленнике. Потом на помощь пришла семейная пара Ева и Кшиштов Тышкевич: помогли с жильём, нашли адвоката. Удалось добиться возбуждения уголовного дела.

Подозреваемым сейчас запрещено приближаться к Николаю менее чем на сто метров. Их имущество арестовано, чтобы в случае вынесения обвинительного приговора, компенсировать пленнику моральный ущерб. Сам Николай говорит: на родину, наверное, уже не приедет. По-польски говорит лучше, чем по-русски. У него теперь есть настоящие друзья, которые спасли его и помогли вернуться к нормальной жизни.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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