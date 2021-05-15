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Российские спасатели показали навыки борьбы с огнём на стадионе "Спартак"

12:20
  • суббота
  • 15 мая 2021

За учениями наблюдали гости из 56 стран

В Москве на стадионе "Спартак" в рамках Международного салона "Комплексная безопасность" прошли учения МЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации. По легенде, загорелось здание, в котором находились люди.  При помощи современных технических средств  специалисты оперативно обнаружили всех и эвакуировали из опасной зоны.

Кроме того, наши спасатели продемонстрировали особенности тушения возгорания на крупных спортивных объектах. За учениями наблюдали около 150-ти иностранных представителей пожарных и спасательных служб из 56 государств и 10-ти международных организаций, сообщает "ТВ Центр".

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