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В Царицыне появился кинотеатр под открытым небом

13:38
  • суббота
  • 15 мая 2021

Город обзавёлся ещё одним общественным пространством

Место встречи - на крыше. В столице появилось новое творческое пространство для отдыха москвичей и гостей города. В районном центре "Эльбрус" в Царицыне открылся ещё и кинозал под открытым небом, сообщает "ТВ Центр".
После семилетней паузы кинотеатр "Художественный" получил новую жизнь

Это место, куда можно приходить целыми семьями, и каждый найдёт себе занятие по интересам. Они проходят на свежем воздухе. Организаторы отмечают, важно, чтобы юные москвичи могли заниматься спортом в шаговой доступности от дома.

Уже поступило предложение о строительстве в течение ближайших пяти лет ста новых городских бассейнов. "Очень хорошо, что в нашем городе регулярно открываются новые досуговые пространства, новые секции, новые пространства для занятий спортом и развития образования и культуры", - отметил член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

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