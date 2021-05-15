В Царицыне появился кинотеатр под открытым небом

Город обзавёлся ещё одним общественным пространством

Место встречи - на крыше. В столице появилось новое творческое пространство для отдыха москвичей и гостей города. В районном центре "Эльбрус" в Царицыне открылся ещё и кинозал под открытым небом, сообщает "ТВ Центр".

Это место, куда можно приходить целыми семьями, и каждый найдёт себе занятие по интересам. Они проходят на свежем воздухе. Организаторы отмечают, важно, чтобы юные москвичи могли заниматься спортом в шаговой доступности от дома.

Уже поступило предложение о строительстве в течение ближайших пяти лет ста новых городских бассейнов. "Очень хорошо, что в нашем городе регулярно открываются новые досуговые пространства, новые секции, новые пространства для занятий спортом и развития образования и культуры", - отметил член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

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