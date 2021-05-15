Москвичей предупредили об опасных изменениях погоды

Это произойдёт до конца дня 15 мая

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение об опасных изменениях погоды в регионе. До конца дня 15 мая ожидаются гроза, град, сильный ветер до 20 метров секунду.

Водителей просят не ездить быстро, пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Во время грозы и сильного ветра не стоит прятаться под деревьями, это опасно.

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