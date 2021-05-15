Москвичей предупредили об опасных изменениях погоды

Это произойдёт до конца дня 15 мая
Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение об опасных изменениях погоды в регионе. До конца дня 15 мая ожидаются гроза, град, сильный ветер до 20 метров секунду.
Водителей просят не ездить быстро, пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Во время грозы и сильного ветра не стоит прятаться под деревьями, это опасно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: