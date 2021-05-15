"Роскосмос" поздравил Китай с успешной посадкой марсохода "Тяньвэнь-1"

Аппарат два месяца кружил на орбите Марса

Новые шаги в освоении Марса. Впервые космический аппарат успешно посадили на Красную планету учёные из Китая. Путь, проделанный "Тяньвэнем-1", занял целых девять месяцев. Теперь специалисты из КНР ставят перед собой амбициозные планы - они надеются найти возможные признаки жизни, а также получить ключ к разгадке происхождения Марса и всей Солнечной системы.

Первую посадку на Марс своего космического аппарата в китайском ЦУПе встречают бурными, продолжительными аплодисментами. Некоторые сотрудники даже плачут от счастья. С поздравительной телеграммой в адрес сотрудников аэрокосмической отрасли обращается председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает "ТВ Центр".

Миллионы просмотров в Сети собирает анимационный ролик, где под эпическую музыку видно, сколь, сколь сложным был путь Китая к Красной планете. Исследовательский зонд "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" садился автономно, контроля с Земли не было. Долго – почти два месяца - выбирал место для посадки, примеривался к поверхности. И, наконец, сел в южной части равнины Утопия.

Ему предстоит активная работа на протяжении 90 марсианских суток. Параллельно с ним в режиме нон-стоп трудится американский марсоход "Настойчивость", изучая дно одного из кратеров. NASA тоже поздравило китайцев с успехом. Свои поздравления направил и "Роскосмос".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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