ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Роскосмос" поздравил Китай с успешной посадкой марсохода "Тяньвэнь-1"

13:23
  • суббота
  • 15 мая 2021

Аппарат два месяца кружил на орбите Марса

Новые шаги в освоении Марса. Впервые космический аппарат успешно посадили на Красную планету учёные из Китая.  Путь, проделанный "Тяньвэнем-1", занял целых девять месяцев.  Теперь специалисты из КНР ставят перед собой амбициозные планы - они надеются найти возможные признаки жизни, а также получить ключ к разгадке происхождения Марса и всей Солнечной системы.
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе

Первую посадку на Марс своего космического аппарата в китайском ЦУПе встречают бурными, продолжительными аплодисментами. Некоторые сотрудники даже плачут от счастья. С поздравительной телеграммой в адрес сотрудников аэрокосмической отрасли обращается председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает "ТВ Центр".

Миллионы просмотров в Сети собирает анимационный ролик, где под эпическую музыку видно, сколь, сколь сложным был путь Китая к Красной планете. Исследовательский зонд "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" садился автономно, контроля с Земли не было. Долго – почти два месяца -  выбирал место для посадки, примеривался к поверхности. И, наконец, сел в южной части равнины Утопия.

Ему предстоит активная работа на протяжении 90 марсианских суток. Параллельно с ним в режиме нон-стоп трудится американский марсоход "Настойчивость", изучая дно одного из кратеров. NASA тоже поздравило китайцев с успехом. Свои поздравления направил и "Роскосмос".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
В китайском ЦУП радуются успешной посадкой марсохода "Тяньвэнь-1"
В китайском ЦУП радуются успешной посадкой марсохода "Тяньвэнь-1"
Специалисты следят за посадкой марсохода "Тяньвэнь-1"
Специалисты следят за посадкой марсохода "Тяньвэнь-1"
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершает посадку
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершает посадку
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершает посадку
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершает посадку
Китайский зонд "Тяньвэнь-1"
Китайский зонд "Тяньвэнь-1"
Китайский марсоход "Чжужун"
Китайский марсоход "Чжужун"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.