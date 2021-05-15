В Киеве заговорили об обмене Медведчука на украинских заключённых

Этого не исключили в СНБО

В Киеве допустили обмен оппозиционного политика Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Накануне, 14 мая главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука посадили под домашний арест. Власти подозревают его в государственной измене.

Президент России в связи с этим отметил, что Украина постепенно превращается в анти-Россию. По мнению Владимира Путина, в Незалежной идёт зачистка политического поля от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса в Донбассе и за добрососедские отношения с Россией.

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