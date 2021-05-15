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Красочные кадры масштабного авиашоу в Подмосковье

15:38
  • суббота
  • 15 мая 2021

Мастерство показали "Русские витязи" и "Стрижи"

30 лет на страже безопасности. В подмосковной Кубинке - праздник в честь юбилея пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Ровно в полдень 15 мая лётчики подняли машины в небо, чтобы продемонстрировать высшее мастерство.
Пилотажная группа "Стрижи" отмечает 30-летний юбилей

Сначала зрителей развлекали на земле известные рок-музыканты. Но самое интересное и, безусловно, долгожданное происходило в воздухе. Ровно в полдень в небо взмыла пятерка "Стрижей". Вслед за ними свои машины подняли "Русские витязи". Эти пилотажные группы легко маневрируют на больших скоростях и малых высотах. Любое их появление в воздухе - праздник для зрителей.

Публика смогла увидеть уникальный "Кубинский бриллиант" в новом сочетании. Вместе с МИГ-29 впервые образовали ромб самолёты новейшего поколения - многоцелевые истребители СУ-35С. Эту фигуру высшего пилотажа до сих пор никто в мире не может повторить, сообщает "ТВ Центр".

Обе российские пилотажные группы родились в один год с разницей в несколько месяцев. "Стрижи" и "Витязи" встали на крыло в 1991-ом. И до сих пор наши лётчики выполняют фигуры высшего пилотажа на серийных машинах, что тоже уникально. В небе им подвластны любые фигуры - от "петли Нестерова" до "Колокола" и "Тюльпана".

Поздравляли с юбилеем наших асов другие известные пилотажные группы. В небе над Кубинкой свое мастерство показали вертолётчики-"Беркуты". А многократная чемпионка мира Светлана Капанина посвятила им сольное выступление на самолете "Экстра".

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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Пилотажная группа "Русские витязи"
Зрители на авиашоу
Зрители на авиашоу
Пилотажная группа "Стрижи"
Пилотажная группа "Стрижи"
Зрители на авиашоу
Зрители на авиашоу
Самолет пилотажной группы "Русские витязи"
Самолет пилотажной группы "Русские витязи"
Пилотажная группа "Русские витязи"
Пилотажная группа "Русские витязи"
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