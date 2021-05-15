Красочные кадры масштабного авиашоу в Подмосковье

Мастерство показали "Русские витязи" и "Стрижи"

30 лет на страже безопасности. В подмосковной Кубинке - праздник в честь юбилея пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Ровно в полдень 15 мая лётчики подняли машины в небо, чтобы продемонстрировать высшее мастерство.

Сначала зрителей развлекали на земле известные рок-музыканты. Но самое интересное и, безусловно, долгожданное происходило в воздухе. Ровно в полдень в небо взмыла пятерка "Стрижей". Вслед за ними свои машины подняли "Русские витязи". Эти пилотажные группы легко маневрируют на больших скоростях и малых высотах. Любое их появление в воздухе - праздник для зрителей.

Публика смогла увидеть уникальный "Кубинский бриллиант" в новом сочетании. Вместе с МИГ-29 впервые образовали ромб самолёты новейшего поколения - многоцелевые истребители СУ-35С. Эту фигуру высшего пилотажа до сих пор никто в мире не может повторить, сообщает "ТВ Центр".

Обе российские пилотажные группы родились в один год с разницей в несколько месяцев. "Стрижи" и "Витязи" встали на крыло в 1991-ом. И до сих пор наши лётчики выполняют фигуры высшего пилотажа на серийных машинах, что тоже уникально. В небе им подвластны любые фигуры - от "петли Нестерова" до "Колокола" и "Тюльпана".

Поздравляли с юбилеем наших асов другие известные пилотажные группы. В небе над Кубинкой свое мастерство показали вертолётчики-"Беркуты". А многократная чемпионка мира Светлана Капанина посвятила им сольное выступление на самолете "Экстра".

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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