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В Москве возводят храм в честь Марии Магдалины

15:00
  • суббота
  • 15 мая 2021

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На Западе Москвы возводится храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Там уже выполнен нулевой цикл строительства. Сейчас практически завершена кирпичная кладка стен, сообщает "ТВ Центр".
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По проекту, церковь будет рассчитана на триста прихожан. А пока для верующих открыт временный приход. Большинство москвичей во время общения с журналистом Евгением Поповым, говорят о том, что хотят, чтобы рядом с домом была церковь.

"Я часто встречаю такой вопрос: зачем Москве столько храмов? Как обычно, пассионарное меньшинство пытается задать тренд. Но, если мы включаем критическое мышление, начинаем мыслить светски и просто цифрами, то мы понимаем, что в Москве количество храмов на душу населения, на тысячу населения - оно ничтожно мало, оно меньше всего в России. И запрос есть", - сказал Попов.

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