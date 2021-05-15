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Школьники в регионах провели "Родительское собрание наоборот"

15:42
  • суббота
  • 15 мая 2021

Дети показали свои способности

В рамках традиционной акции "Добрая суббота" школьники из разных российских регионов провели "Родительское собрание наоборот".
Участники "Большой перемены" рассказали школьникам о Юрии Гагарине

Они рассказали о возможностях обучения в онлайн формате, профессиональной реализации, а также поделились своим опытом участия в конкурсе "Большая перемена", который проводится в рамках национального проекта "Образование".

Его цель - дать возможность каждому подростку проявить себя. В конкурсе приняли участие уже более миллиона детей, сообщает "ТВ Центр".

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Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
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