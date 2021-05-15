Космонавт Роман Романенко призвал граждан активнее прививаться от COVID-19

В России доступны четыре вакцины

Лётчик-космонавт Роман Романенко сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V". Он обратился к россиянам и призвал их активнее вакцинироваться.

"Считаю, что всем необходимо сделать прививку. Особенно тем, кто непосредственно работает с людьми", - отметил Романенко.

Космонавт добавил, что после прививки чувствует себя хорошо, побочных эффектов у него нет.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. В гражданский оборот выпущены четыре вакцины – "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник лайт". В Москве запущена программа для граждан старше 60 лет "Миллион призов". Привившимся москвичам выдают подарочную карту на тысячу рублей или баллы в электронном виде, которые можно использовать в магазинах-партнёрах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram