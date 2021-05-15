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Космонавт Роман Романенко призвал граждан активнее прививаться от COVID-19

13:58
  • суббота
  • 15 мая 2021

В России доступны четыре вакцины

Лётчик-космонавт Роман Романенко сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V". Он обратился к россиянам и призвал их активнее вакцинироваться.
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"Считаю, что всем необходимо сделать прививку. Особенно тем, кто непосредственно работает с людьми", - отметил Романенко.

Космонавт добавил, что после прививки чувствует себя хорошо, побочных эффектов у него нет.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. В гражданский оборот выпущены четыре вакцины – "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник лайт". В Москве запущена программа для граждан старше 60 лет "Миллион призов". Привившимся москвичам выдают подарочную карту на тысячу рублей или баллы в электронном виде, которые можно использовать в магазинах-партнёрах.

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Роман Романенко сделал прививку от COVID-19
Роман Романенко сделал прививку от COVID-19
Роман Романенко сделал прививку от COVID-19
Роман Романенко сделал прививку от COVID-19
Роман Романенко
Роман Романенко
Роман Романенко сделал прививку от COVID-19
Роман Романенко сделал прививку от COVID-19
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