Вассерман считает необходимым вернуться к советским показателям пенсионного возраста

Проведённую реформу публицист назвал ошибочной

В России нужно пересмотреть возраст выхода на пенсию. Решение о его повышении было ошибочным и несправедливым. Так полагает публицист Анатолий Вассерман.

"Необходимо вернуться к лучшему советскому наследию – справедливому пенсионному обеспечению и снизить возраст выхода на пенсию до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - сказал Вассерман.

По его данным, в России около 10% женщин и 30% мужчин не доживают до установленного государством возраста выхода на пенсию. Вассерман считает, что у людей отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а пенсионная реформа не устраивает всё общество.

Сейчас в России идёт сбор подписей в поддержку инициативы Анатолия Вассермана за возвращение прежнего возраста выхода на пенсию. Напомним, что согласно недавно проведённой пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию повышен для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65-ти. Повышение проходит плавно, в несколько этапов.

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