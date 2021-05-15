Тележурналист Баженов: фрилансеры должны чувствовать социальную защищённость

Для этого нужно внести изменения в законодательство

В России необходимо законодательно ограничить возможности ущемления прав фрилансеров работодателями. Об этом заявил журналист Тимофей Баженов.

По его мнению, в отношениях с работодателями многие из тех, кто работает в свободном режиме, не имеют правовой защищённости. После того, как в стране появилось такое понятие как самозанятые, некоторые компании стали переводить штатных сотрудников и брать новых на основе фрилансовых отношений. Коммерсанты от этого получили налоговые преференции, а их работники – проиграли.

Общественник Баженов считает это недопустимым. Он призвал обеспечить правовой и социальной защитой фрилансеров. Журналист поздравил всех самозанятых с Днём фрилансера, который отмечается в России 14 мая.

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