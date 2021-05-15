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Киркоров заступился за Даву после его разрыва с Бузовой

17:39
  • суббота
  • 15 мая 2021

Король поп-музыки пожалел своего друга

Филипп Киркоров подлил масла в огонь затухающего скандала, связанного с расставанием Ольги Бузовой и Давы Манукяна. Король поп-музыки решил защитить своего друга-рэпера.
Бузовой не даёт покоя расставание с Давой

"Не трогайте Даву! Ему и так уже от Бузовой досталось", - заявил Филипп Бедросович. Так он отреагировал на негативную оценку творчества Манукяна со стороны телеведущего Владимира Маркони в эфире нового шоу на канале "Россия-1". 

Дава и Бузова встречались непродолжительное время. Все вокруг были уверены, что их любовь – навсегда. Пара даже отправилась на Мальдивы и сыграла там свадьбу. Но вскоре между влюблёнными пробежала чёрная кошка и они со скандалом расстались.

Экс-ведущая "Дома-2" обвинила своего возлюбленного в изменах и рукоприкладстве, после чего в Сети на него обрушилась волна негатива. Сейчас Дава хранит молчание и свою личную жизнь не обсуждает. Ольга тоже пытается не вспоминать про экс-бойфренда.

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