Страшные подробности смертельной болезни бывшей жены Аршавина

Женщина испытывает жуткие страдания

У Алисы Казьминой (Аршавиной) выпали волосы во время комы. Бывшая жена известного футболиста тяжело болеет, она никак не может оправиться от аутоимунного заболевания.

Недавно стало известно, что во время комы после многочисленных операций на лице Алиса потеряла волосы. До этого у неё практически полностью разрушился нос и возникли проблемы с ногами.

"Впереди у меня три операции, ноги перевязывают через день. Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда всё будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме", - сообщила Аршавина в соцсетях.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавины были в браке три года. Их связывает общая дочь Есения. У Алисы есть ещё двое детей от бизнесмена Алексея Казьмина. Развелась Аршавина с футболистом, как он сама утверждала, из-за его многочисленных измен.

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