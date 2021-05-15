ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страшные подробности смертельной болезни бывшей жены Аршавина

19:30
  • суббота
  • 15 мая 2021

Женщина испытывает жуткие страдания

У Алисы Казьминой (Аршавиной) выпали волосы во время комы. Бывшая жена известного футболиста тяжело болеет, она никак не может оправиться от аутоимунного заболевания.
Бывшая жена Аршавина рассказала о новых проблемах со здоровьем

Недавно стало известно, что во время комы после многочисленных операций на лице Алиса потеряла волосы. До этого у неё практически полностью разрушился нос и возникли проблемы с ногами.

"Впереди у меня три операции, ноги перевязывают через день. Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда всё будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме", - сообщила Аршавина в соцсетях.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавины были в браке три года. Их связывает общая дочь Есения. У Алисы есть ещё двое детей от бизнесмена Алексея Казьмина. Развелась Аршавина с футболистом, как он сама утверждала, из-за его многочисленных измен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Алиса Казьмина
Алиса Казьмина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.