В Казани после стрельбы в школе активизировались телефонные мошенники

Они пытаются узнать персональные данные

После происшествия со стрельбой в Казани активизировались телефонные мошенники. Под видом госслужащих людям звонят злоумышленники и просят сообщить персональные данные, сообщает "Интерфакс".

Звонки раздаются у учителей гимназии, в которой погибли дети, и у родственников пострадавших. Власти просят не сообщать свои данные по телефону и не переводить деньги на неизвестные счета.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, в которой он учился несколько лет назад. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали более 20 человек, часть из них переведена в Москву на лечение. Суд в Казани арестовал Галявиева на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram