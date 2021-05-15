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В Казани после стрельбы в школе активизировались телефонные мошенники

16:10
  • суббота
  • 15 мая 2021

Они пытаются узнать персональные данные

После происшествия со стрельбой в Казани активизировались телефонные мошенники. Под видом госслужащих людям звонят злоумышленники и просят сообщить персональные данные, сообщает "Интерфакс".
"Варварское преступление": Путин - о стрельбе в казанской школе

Звонки раздаются у учителей гимназии, в которой погибли дети, и у родственников пострадавших. Власти просят не сообщать свои данные по телефону и не переводить деньги на неизвестные счета.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, в которой он учился несколько лет назад. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали более 20 человек, часть из них переведена в Москву на лечение. Суд в Казани арестовал Галявиева на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

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