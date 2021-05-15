В Госдуме не исключили ограничение работы WhatsApp в России

Для этого нужно провести обсуждение в обществе
В России можно ограничить работу мессенджера WhatsApp, но для принятия такого решения необходимо широкое общественное обсуждение. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в интервью РИА Новости.
Так депутат прокомментировал новые правила конфиденциальности, установленные руководством WhatsApp. Они начали действовать 15 мая.
Теперь в материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах и IP-адрес пользователя.
Эксперты полагают, что такой расширенный доступ к данным россиян может негативно отразиться в целом на информационной и кибербезопасности страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram