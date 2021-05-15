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В Госдуме не исключили ограничение работы WhatsApp в России

16:58
  • суббота
  • 15 мая 2021

Для этого нужно провести обсуждение в обществе

В России можно ограничить работу мессенджера WhatsApp, но для принятия такого решения необходимо широкое общественное обсуждение. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в интервью РИА Новости.
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Так депутат прокомментировал новые правила конфиденциальности, установленные руководством WhatsApp. Они начали действовать 15 мая.

Теперь в материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах и IP-адрес пользователя.

Эксперты полагают, что такой расширенный доступ к данным россиян может негативно отразиться в целом на информационной и кибербезопасности страны.

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