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Израиль разбомбил 11-этажное здание в Газе с офисами СМИ

17:50
  • суббота
  • 15 мая 2021

В нём находились офисы журналистов

Израиль разрушил ракетным ударом 11-этажное здание в Газе. В нём располагались офисы телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других международных СМИ. Высотка стала четвёртой по счёту, подвергшейся разрушительному удару израильскими ракетами, сообщает ТАСС.
Более 30 детей погибли в противостоянии Израиля и Палестины

Перед обстрелом Израиль за час предупредил о своих действиях, утверждая, что в здании находятся офисы и штабы ХАМАС.

Израиль и Палестина начали 10 мая взаимные обстрелы. В результате ударов погибли десятки человек, среди них - дети и мирные жители. Катализатором начала боевых стала передача евреям палестинских земель и домов в одном из кварталов Иерусалима.

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