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Президент Национальной курортной ассоциации поддержал инициативу доктора Румянцева о бесплатных путёвках в санаторий для пенсионеров

18:24
  • суббота
  • 15 мая 2021

Нужно изменить законы

Президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов поддержал инициативу главного детского онколога-гематолога Александра Румянцева о предоставлении всем российским пенсионерам бесплатного санаторно-курортного лечения. По мнению Разумова, в России нужно выстроить механизм для долечивания и оздоровления людей старшего возраста в санаториях. Сейчас лишь треть пенсионеров могут получить путёвку от Фонда социального страхования.
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Разумов и Румянцев провели онлайн-встречу, во время которой отметили, что необходимо выстроить систему управления санаторно-курортным фондом. Для этого нужно внести изменения в действующее законодательство.

В СССР насчитывалось 1,7 миллиона коек, на курортах лечились порядка 454 миллионов человек ежегодно. Треть санаторно-курортной помощи было направлены исключительно на лечение, остальная – на профилактику, отметил Разумов.

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