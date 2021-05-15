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Два человека погибли в перестрелке на границе Азербайджана и Ирана

19:08
  • суббота
  • 15 мая 2021

Нападавших ищут

На границе Ирана и Азербайджана произошла перестрелка с контрабандистами, сообщает Госпогранслужба Азербайджана. Неподалёку от заставы в селе Гёндере пограничный наряд выявил троих нарушителей границы. Они открыли огонь по военным и пытались скрыться.

В перестрелке получили смертельные ранения старший лейтенант и младший прапорщик погранслужбы. На месте инцидента обнаружены 10 килограммов вещества, похожего на наркотики.

Позже с помощью авиации удалось задержать одного из нарушителей – гражданина Ирана.

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