Два человека погибли в перестрелке на границе Азербайджана и Ирана

Нападавших ищут
На границе Ирана и Азербайджана произошла перестрелка с контрабандистами, сообщает Госпогранслужба Азербайджана. Неподалёку от заставы в селе Гёндере пограничный наряд выявил троих нарушителей границы. Они открыли огонь по военным и пытались скрыться.
В перестрелке получили смертельные ранения старший лейтенант и младший прапорщик погранслужбы. На месте инцидента обнаружены 10 килограммов вещества, похожего на наркотики.
Позже с помощью авиации удалось задержать одного из нарушителей – гражданина Ирана.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram