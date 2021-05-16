Число заболевших коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8554

Больше всего инфицированных - в Москве

За сутки в России зафиксировано 8 554 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 940 245 человек с COVID-19, умер 115 871 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 789 больных, всего в столице 1 137 097 инфицированных, скончались 19 242 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

МИД призвал россиян просчитывать все возможные эпидемиологические и логические риски при планировании поездок за рубеж, несмотря на ослабление коронавирусных ограничений в некоторых странах.

На Смоленской площади подчеркнули, что при ослаблении санитарных мер не исключено их усиление при ухудшении ситуации. Как правило, при этом власти не предупреждают заранее о своих действиях и у россиян могут возникнуть проблемы с возвращением на родину.

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