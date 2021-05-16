Московские врачи вылечили ещё 2414 больных COVID-19

Ситуация в городе стабильная

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 414 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 025 794.

Роспотребнадзор не выявил у студентов из Ульяновска индийского штамма коронавируса. Ранее стало известно о том, что в городе более 30 индийских студентов заболели COVID-19, все они госпитализированы. В апреле в Индии резко ухудшилась ситуация с коронавирусом, за сутки там заболевали до 400 тысяч человек.

По данным на 16 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 940 245 пациентам, умер с начала пандемии 115 871 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 137 097, в мире более 162 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3, 3 миллиона человек.

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