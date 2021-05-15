Член ОП РФ Нифантьев открыл беговую экскурсию в парке "Царицыно"

Она приурочена к "Ночи музеев"

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев открыл беговую экскурсию по государственному музею–заповеднику "Царицыно". Забег приурочен к акции "Ночь музеев".

Нифантьев отметил, что в скоростном ритме современной жизни нельзя забывать об умеренных физических нагрузках. Забег, по его мнению, сочетает эстетику и спорт.

"Здорово, что в Москве появился такой уникальный формат досуга как беговая экскурсия. Хочется, чтобы в таких мероприятиях участвовали всей семьёй", - сказал Нифантьев.

Он также предложил построить в Москве в ближайшие пять лет 100 бассейнов. В городе наблюдается явный дефицит бассейнов: слишком много желающих туда попасть, отметил Нифантьев.

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