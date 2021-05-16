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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

10:05
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Людям привезли продукты

Российские военные провели гуманитарную акцию в посёлке Ассан сирийской провинции Алеппо. Несколько лет там хозяйничали боевики, многое было разрушено.
Российские военные помогли детскому дому в сирийской Латакии

Сейчас, в рамках масштабной правительственной программы по восстановлению пострадавших от боевых действий территорий, населённый пункт практически отстроен заново, сообщает "ТВ Центр".

Но, остаются проблемы с продовольствием и водоснабжением. И местные жители остро нуждаются в помощи. Сотрудники российского Центра по примирению в Ассане уже в третий раз.

Они доставили продуктовые наборы и предметы первой необходимости для 375-ти семей. А всего наши военные провели в Сирии почти три тысячи гуманитарных акций.

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