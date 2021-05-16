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В пяти регионах России устраняют последствия урагана

11:37
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Ветер валил деревья и срывал крыши с домов

В Центральной России ликвидируют последствия непогоды. Мощный ураган обрушился сразу на несколько регионов. В Костромской области есть жертвы. Шквалистый ветер с корнем вырывал деревья, а местами выпал град с куриное яйцо. В Нижегородской области удалось частично восстановить энергоснабжение.
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Самый маленький город Ярославской области - Любим -  принял на себя главный удар стихии. Как только буря утихла, жители потянулись на улицу - разбирать завалы и оценивать ущерб. Самое главное - обошлось без жертв, сообщает "ТВ Центр".

Сплошной бурелом на проезжей части - из-за поваленных деревьев не проехать в соседнюю Костромскую область. Там смерч тоже побывал.  Жертвой разгула стихии стал подросток. Его придавило упавшим деревом. Без электроэнергии остаются 30 тысяч жителей. К ликвидации последствий привлечены более 70 аварийных бригад.

На время урагана замерло движение на федеральных трассах. Из-за бокового ветра и проливного дождя водители останавливались прямо на проезжей части. Град размером с перепелиное яйцо повредил машины, саженцы и крыши.

Шквалистый ветер с градом и ливнями побывал в пяти регионах Центральной России. В Тверской области выпал крупный град. Одна из трасс в считанные минуты покрылась льдинами. На Брянскую область обрушилась мощная гроза, дороги превратились в реки.

Не обошла непогода и столичный регион. В Москве из-за упавших деревьев временно не ходили трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам. От сильного напора ветра с фасада здания Госдумы слетела буква "А". Сейчас она восстановлена.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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