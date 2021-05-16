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Сильный пожар на пилораме в Екатеринбурге тушили пять часов

10:20
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Сгорели дачные домики

Пожарным в Екатеринбурге удалось предотвратить взрывы газовых баллонов, которые хранились в гаражных боксах. Пять часов понадобилось, чтобы ликвидировать возгорание.
Природные пожары подобрались к Тюмени и Красноярску

Очаг находился на территории пилорамы. Огонь быстро распространился на площади в две с половиной тысячи квадратных метров и перекинулся на стоящие рядом садовые домики. 16 из них сгорели.

Тушение осложнялось плотной застройкой. Прибывшим на место спасателям удалось остановить пламя на подступах к складу и административному зданию, где и находились газовые баллоны.

Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП, сообщает "ТВ Центр".

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