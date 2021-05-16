Сильный пожар на пилораме в Екатеринбурге тушили пять часов

Сгорели дачные домики
Пожарным в Екатеринбурге удалось предотвратить взрывы газовых баллонов, которые хранились в гаражных боксах. Пять часов понадобилось, чтобы ликвидировать возгорание.
Очаг находился на территории пилорамы. Огонь быстро распространился на площади в две с половиной тысячи квадратных метров и перекинулся на стоящие рядом садовые домики. 16 из них сгорели.
Тушение осложнялось плотной застройкой. Прибывшим на место спасателям удалось остановить пламя на подступах к складу и административному зданию, где и находились газовые баллоны.
Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram