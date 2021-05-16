Как прошла "Ночь музеев" в Москве

Тысячи горожан приняли участие в акции

Погружение в прошлое и взгляд в будущее, старинные книги и дух опасных морских путешествий. В Москве прошла традиционная акция "Ночь музеев". Организаторам было чем удивить гостей - для них подготовили более 250 разнообразных мероприятий. Впечатляющую программу представил парк "Зарядье".

Палаты старого Английского двора в "Зарядье" встречали по-особенному торжественно. Ведь наконец-то "Ночь музеев" в режиме офлайн. Все можно посмотреть не через экран монитора.

Английскому купеческому дому тоже было чем заинтересовать: копии старинных книг и документов, а также предметы быта, которые сопровождали британцев в путешествиях по России и в опасных морских экспедициях.

Здесь же в "Зарядье" открылась ещё одна выставка - "Павильон будущего. Как бы он выглядел через сотни лет, после полёта Юрия Гагарина в космос". Этой ночью там можно было погулять по звёздам и увидеть ценные кадры о первом путешествии во Вселенную.

Завораживающими шаманами и мифическими животными наполнилась усадьба музея Бахрушина. ​ Пластическое шествие завораживающе двигалось сквозь зрителей и невольно заставляло задуматься о красоте и хрупкости нашего мира.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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