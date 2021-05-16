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Варварство и насилие: израильско-палестинский конфликт набирает обороты

12:07
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Число жертв идёт на сотни

На Ближнем Востоке не прекращаются массированные ракетные обстрелы. Из сектора Газа за последнее время выпущены десятки снарядов, Израиль в ответ нанес почти сотню ударов. 16 мая Совбез ООН на первом открытом заседании попытается принять заявление по ситуации на Ближнем Востоке, чего не удавалось на прошлых двух встречах. Оба раза резолюцию блокировали США. Ожидается участие представителей Палестины и Израиля.
Израиль разбомбил 11-этажное здание в Газе с офисами СМИ

Это воскресенье палестинский анклав встретил, подсчитывая новые жертвы и без электричества - во всей Газе нарушено электроснабжение. Единственный источник света - вспышки ракет в ночном небе. ВВС Израиля нанесли очередную массированную атаку.  Целью, по сообщениям военных, были дома и офисы высокопоставленных лидеров движения ХАМАС.  Так Тель-Авив ответил на вчерашний обстрел еврейских городов, сообщает "ТВ Центр".

Ближе к утру жители Газы вернулись к своим домам, чтобы осмотреть разрушения. Сотрудники мировых СМИ, чьи офисы находились в этом квартале, пытаются отыскать среди обломков личные вещи. Ещё вчера на этом месте стояло многоэтажное здание, которое буквально сложилось после попадания израильских ракет.

На удар по офисной башне, где в том числе находилось крупнейшее американское агентство АР, немедленно отреагировали в Вашингтоне. Джо Байден по телефону связался с лидерами Израиля и Палестины, погрозил, что нельзя так с журналистами и отметил, что урегулирование конфликта должно быть двусторонним. Хотя в Совбезе ООН именно США уже дважды заблокировали заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

Варварство и насилие продолжается и на улицах городов. В приграничном Вифлееме протестующие палестинцы забросали кордоны израильской полиции камнями и петардами. Те ответили слезоточивым газом.  Толпа арабской молодежи прошла маршем по центральному проспекту, скандируя "Мы не уйдём".

Подобные митинги в поддержку анклава проходят по всему миру. В Париже, несмотря на запрет властей, акция собрала сотни человек, в Лондоне - несколько тысяч. Толпа от королевского Гайд-Парка направилась к посольству Израиля.  В Германии демонстрация завершилась стычками с полицией. Десятки протестующих были задержаны.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
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