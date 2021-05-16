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В Москве прошёл благотворительный турнир по дзюдо

12:53
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

В нём участвовали представители силовых структур

В Москве прошёл международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
В Москве прошёл благотворительный забег "Бежим впереди ЧС"

На татами вышли 17 команд из России, Греции, Испании и стран СНГ. Все участники - представители силовых структур.

По традиции в рамках соревнований организована благотворительная программа "Мы помним". Семьи погибших сотрудников ежегодно получают адресную помощь. В этот раз родственникам вручили ключи от новых автомобилей, сообщает "ТВ Центр".

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