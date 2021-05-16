В Москве прошёл благотворительный турнир по дзюдо

В нём участвовали представители силовых структур
В Москве прошёл международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
На татами вышли 17 команд из России, Греции, Испании и стран СНГ. Все участники - представители силовых структур.
По традиции в рамках соревнований организована благотворительная программа "Мы помним". Семьи погибших сотрудников ежегодно получают адресную помощь. В этот раз родственникам вручили ключи от новых автомобилей, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram