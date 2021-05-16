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В Крыму начали сбор клубники

13:10
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Большую часть урожая отправляют в Москву и Петербург

В Крыму в самом разгаре сезон клубники. В местных тепличных хозяйствах выращивают десятки сортов сладкой ягоды. Мягкий климат полуострова подходит для этих целей идеально. А после уборки и сортировки большая часть урожая отправляется на прилавки магазинов по всей стране.
Крым готовится к летнему наплыву туристов

Ярко-алые ягоды гроздьями свисают на грядках –плоды зреют, что называется не по дням, а по часам. То, что ещё утром было зелёным, к обеду становится спелым.

Тепличное хозяйство в Холмовке появилось 10 лет назад. Аграрии опробовали здесь около 40 сортов, остановились на раннем и неприхотливом - Клери. Микроклимат долины реки Бельбек итальянские технологи сравнивают с условиями в районе Вероны. Продуктивность ничуть не хуже. Тепличное хозяйство занимает уже 13 гектаров. С каждого планируют собрать в среднем по 15 тонн ягоды, сообщает "ТВ Центр".

Аграрии сейчас получают региональную и государственную поддержку. Это не только гранты для начинающих фермеров, но и возмещение затрат на обустройство теплиц и капельного орошения. Следующий шаг – создание условий для выращивания ремонтантных сортов, способных давать урожай несколько раз за один сезон.

Сейчас ягоду выращивают уже в 13 районах республики. Большая часть урожая поставляется на материк - Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. Но спрос постоянно растёт, в том числе за счёт туристов.

Тепличную ягоду будут собирать до конца июня, следом пойдет земляника из открытого грунта. Так что туристам точно хватит, главное отличить её от заграничной. Говорят – нужно пробовать. У местной – самое долгое послевкусие.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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