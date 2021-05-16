Российская вакцина завоёвывает популярность в мире

"Спутник V" добрался до Сейшельских островов

На Кубе зафиксирован рекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки диагноз подтвердился почти у 1 400 человек. Это самый высокий показатель в стране за время пандемии.

Жёсткие ограничения из-за новых случаев на две недели вынуждены ввести власти Тайваня. Закрыты кинотеатры, бары, ночные клубы, а ношение масок стало обязательным даже на открытом воздухе. Кроме того, жителям рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости.

В Индию, где по-прежнему велико число инфицированных, прибыла вторая партия нашей вакцины "Спутник V". Москва продолжает оказывать Дели гуманитарную помощь. На Сейшелах накануне начали прививать население российским препаратом. Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" одобрила Венесуэла, сообщает "ТВ Центр".

Масштабная прививочная кампания продолжается в России. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 8 554 новых случая. Выздоровели примерно столько же.

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