ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская вакцина завоёвывает популярность в мире

12:23
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

"Спутник V" добрался до Сейшельских островов

На Кубе зафиксирован рекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки диагноз подтвердился почти у 1 400 человек. Это самый высокий показатель в стране за время пандемии.
Доктор Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса

Жёсткие ограничения из-за новых случаев на две недели вынуждены ввести власти Тайваня. Закрыты кинотеатры, бары, ночные клубы, а ношение масок стало обязательным даже на открытом воздухе. Кроме того, жителям рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости.

В Индию, где по-прежнему велико число инфицированных, прибыла вторая партия нашей вакцины "Спутник V". Москва продолжает оказывать Дели гуманитарную помощь. На Сейшелах накануне начали прививать население российским препаратом. Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" одобрила Венесуэла, сообщает "ТВ Центр".

Масштабная прививочная кампания продолжается в России. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 8 554 новых случая. Выздоровели примерно столько же.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Ситуация с коронавирусом на Кубе
Ситуация с коронавирусом на Кубе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.