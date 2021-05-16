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У Чехии возникли проблемы с пониманием российских санкций против её дипломатов

10:48
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Дипломаты ждут разъяснений

Чешские дипломаты сделали странное заявление о не полном понимании российских санкций против них. Посол в Москве ждёт разъяснений по работе дипмиссии.
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Дипломат считает, что Россия должна была объяснить ему, как включение Чехии в список недружественных стран отразится на работе её дипломатического представительства.

Витезслав Пивонька пока не может сказать, как будет работать чешское диппредставительство после внесения его страны в список недружественных России государств, передаёт портал irozhlas.cz.

Россия включила Чехию в список недружественных стран. Посольству теперь нельзя брать на работу россиян. По новым правилам, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России.

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