Кнут и пряник: Европа определила стиль поведения с Россией

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшаются

Европарламент сформулировал принципы взаимодействия с Россией. Это сделано на фоне стремительно ухудшающихся отношений с Москвой. Инициаторами разрыва связей выступают сами страны Старого Света.

Среди принципов общения с Кремлём, как полагается, есть кнут и пряник. С одной стороны, Европа намерена поддержать демократию в России путём упрощения визового режима и других преференций. С другой, Европарламент заявляет о возможном непризнании осенних парламентских выборов в случае, если сочтёт их сфальсифицированными.

Также в Брюсселе нацелились на борьбу с мнимым российским вмешательством в дела ЕС, с угрозой безопасности, а также намерены усилить санкции и финансовый контроль, сообщает RT.

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