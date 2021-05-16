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В Москве заработал народный каршеринг

15:41
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Это новое слово в прокате автомобилей

В Москве в тестовом режиме начал работать проект "Рули". Это так называемый народный каршеринг. Суть в том, что арендовать машину предлагается не у компаний, а у обычных горожан.
Названы самые удобные сервисы каршеринга

Для пользователя особой разницы не будет: мобильное приложение, бронирование конкретного автомобиля... Готово! Можно ехать. Но вот со стороны владельца машины - всё сложнее.

Даже если не брать в расчёт технические и юридические тонкости, далеко не все готовы отдавать свою "ласточку" в руки неизвестно кого, пусть даже и с возможностью на этом заработать.

Илья Данильцев разбирался как должна функционировать схема и почему она важна для города (смотрите видео).

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