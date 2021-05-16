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Выявлена опасность популярной пищевой добавки

15:20
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Е171 оказалась вредной для здоровья

Европейское агентство по безопасности продуктов питания на днях огорошило общественность сообщением, что оно больше не считает пищевую добавку E171 безопасной.
В пончиках и майонезе нашли вызывающую рак кишечника пищевую добавку

За этим обозначением скрывается диоксид титана - краситель белого цвета.

Пикантность ситуации в том, что эти титановые белила содержатся в массе продуктов - от йогуртов, жевательной резинки и сахара до зубной пасты, кремов и мыла.

Так что же теперь, от всего этого отказаться? Разбиралась в этом вопросе Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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