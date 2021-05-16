Выявлена опасность популярной пищевой добавки

Е171 оказалась вредной для здоровья

Европейское агентство по безопасности продуктов питания на днях огорошило общественность сообщением, что оно больше не считает пищевую добавку E171 безопасной.

За этим обозначением скрывается диоксид титана - краситель белого цвета.

Пикантность ситуации в том, что эти титановые белила содержатся в массе продуктов - от йогуртов, жевательной резинки и сахара до зубной пасты, кремов и мыла.

Так что же теперь, от всего этого отказаться? Разбиралась в этом вопросе Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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