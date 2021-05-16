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Евгений Попов: Нам удалось отстоять права жителей в решении квартирного вопроса

13:20
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Тележурналист помог москвичам

Жители московского района Филёвский парк переедут в дома по программе реновации быстрее. Квартирный вопрос помог решить журналист Евгений Попов.
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Первые смотровые ордера жители Филёвского парка начнут получать уже в мае. "Это наша общая победа! На заседании штаба мэра и в Правительстве Москвы поддержали наше с вами предложение не дожидаться, когда будут сданы в эксплуатацию все квартиры, а начать заселение прямо сейчас"", - написал Попов у себя в Telegram-канале.

Он также пообещал следить за тем, как чиновники выполняют свои обещания. Это касается и аварийных домов, жителей которых нужно переселять в современные новостройки.

Конфликтная ситуация по поводу расселения ветхих и аварийных домов по улице Новозаводской и Заречной сложилась этой весной. Жителям сообщили, что новые квартиры им дадут не раньше II квартала 2022 года. За помощью они обратились к Евгению Попову. Он и помог в решении вопроса.

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