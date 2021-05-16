Ирина Белых предложила включить в обязательную школьную программу по литературе больше произведений писателей-фронтовиков

В России идёт проверка учебных пособий

В школьной программе необходимо уделить больше внимания военным писателям и их творчеству. Об этом заявила депутат Госдумы, куратор проекта "Мой район в годы войны" Ирина Белых.

По её мнению, сейчас школьникам недостаточно рассказывают о произведениях Юлии Друниной, фрагментарно представлено творчество Константина Симонова, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Алексея Твардовского и многих других талантливых авторов.

Белых также отметила необходимость проанализировать содержание школьных учебников. "Совершенно недопустимо, что, например, ключевым военным этапам Великой Отечественной войны в школьном пособии отводится всего несколько абзацев", - сказала парламентарий.

В России сейчас проходит проверка учебников истории и программ обучения в школах и колледжах на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне. Её инициировали после послания президента Федеральному Собранию и недавних критических замечаний Владимира Путина по поводу неполной информации о Сталинградской битве в учебных пособиях.

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