Мошенники атакуют пользователей WhatsApp

С 15 мая вступили новые правила пользования мессенджером

Пользователи популярного сервиса WhatsApp стали получать сообщения о мошенниках после вступления в силу новых правил конфиденциальности. Злоумышленники пишут, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы этого не произошло, нужно переслать полученное сообщение десяти контактам. Стоимость СМС - один евроцент.

С 15 мая руководство WhatsApp объявило о вступлении в силу новых правил работы сервиса. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами и IP-адрес устройства. У тех, кто не принял эти условия, аккаунт не удалят, но чтение и отправка сообщений станут для них недоступны, сообщает РИА Новости.

Накануне, 15 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн не исключил того, что в России будет ограничена работа WhatsApp. По словам парламентария, перед принятием такого решения необходимо обсудить его с гражданами.

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