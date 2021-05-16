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Принц Чарльз рассказал о планах на трон

19:18
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Наследник престола откроет для посещения королевские дворцы

Британский принц Чарльз начал строить планы на трон. Когда он станет королём, в первую очередь, наследник британского престола намерен открыть дворцы для публики. Чарльз представит общественности более широкий доступ к королевским дворцам, включая Букингемский, пишет Times.
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Принц хочет, чтобы королевские резиденции были открыты для публики более длительное время. Оказывается, при живой королеве 72-летний Чарльз уже обсудил эти планы с герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также герцогом и герцогиней Кембриджскими Уильямом и Кейт.

Сейчас Букингемский дворец открывают для публики с июля по октябрь, когда королева уезжает в замок Балморал. Каждый год посмотреть на королевские покои приходят около 500 тысяч человек.

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