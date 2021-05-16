Бывшая советница Рейгана захотела переехать в Россию

Сюзанн Масси хочет получить российский паспорт

Бывшая советница президента США в 1981-89 годах Рональда Рейгана запросила российское гражданство. Сюзанна Масси заявила в эфире телеканала "НТВ", что посвятила долгие годы сближению СССР и США, поэтому теперь хочет жить в России.

В Кремле на эту просьбу ей уже ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сюзанне Масси необходимо пройти ряд бюрократических процедур для получения российского гражданства, напомнил представитель Кремля.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. У неё за спиной учёба в престижных университетах. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР, написала несколько книг о России.

За последние годы просьбы о получении российского гражданства озвучивали десятки известных людей. Обладателями российского паспорта уже стали актёр Жерар Депардье, боец Джефф Монсон, актёр Стивен Сигал и другие.

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