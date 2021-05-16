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"Место силы": Собянин рассказал о благоустройстве парков

17:45
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Москва - один из зелёных городов мира

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве столичных парков. Он назвал их местом силы и магнитом для всех горожан. По словам мэра, любое благоустройство в районах надо начинать с зелёных зон.
Утиные домики появились в парке "Кузьминки-Люблино"

Он напомнил, что раньше на Ходынском поле был заброшенный аэродром, на месте парка в Печатниках - свалка, а парк 850-летия Москвы до реконструкции выглядел уныло.

"Сейчас совсем другое дело. Масса спортивных и детских площадок, беговые и велосипедные дорожки, точки для пикника, променады у воды", - написал Собянин у себя "ВКонтакте".

Москва считается одним из самых зелёных городов мира. За последние годы столичные парки преобразились. В них появились благоустроенные общественные пространства, площадки для барбекю, кафе и пункты проката спортивного инвентаря. Парки и скверы стали точками притяжения для москвичей и гостей столицы, в них они проводят свободное время и занимаются спортом и творчеством.

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