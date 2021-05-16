Эстонская армия распустила военный оркестр из-за нехватки денег

Музыкантов отправили по домам
В Эстонии нет денег на содержание военного оркестра. Министерство обороны страны решило распустить музыкантов. Об этом сообщил командующий Силами обороны Мартин Херем.
Недавно правительство Эстонии утвердило бюджетную стратегию на 2022-2025 годы. Согласно документу, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%, сообщает РИА Новости.
Сокращения в армии коснутся не только музыкантов. Прекратит действие и служба капелланов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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