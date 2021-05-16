ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эстонская армия распустила военный оркестр из-за нехватки денег

18:41
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

Музыкантов отправили по домам

В Эстонии нет денег на содержание военного оркестра. Министерство обороны страны решило распустить музыкантов. Об этом сообщил командующий Силами обороны Мартин Херем.

Недавно правительство Эстонии утвердило бюджетную стратегию на 2022-2025 годы. Согласно документу, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%, сообщает РИА Новости.

Сокращения в армии коснутся не только музыкантов. Прекратит действие и служба капелланов.        

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военный парад в Эстонии
Военный парад в Эстонии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.