Эстонская армия распустила военный оркестр из-за нехватки денег

Музыкантов отправили по домам

В Эстонии нет денег на содержание военного оркестра. Министерство обороны страны решило распустить музыкантов. Об этом сообщил командующий Силами обороны Мартин Херем.

Недавно правительство Эстонии утвердило бюджетную стратегию на 2022-2025 годы. Согласно документу, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%, сообщает РИА Новости.

Сокращения в армии коснутся не только музыкантов. Прекратит действие и служба капелланов.

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