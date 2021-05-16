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Минобороны привлекло старообрядцев к обучению военных навыкам выживания

19:40
  • воскресенье
  • 16 мая 2021

У них большой опыт в этой области

Живущих в тайге старообрядцев привлекли к подготовке спецназа. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Глава военного ведомства назвал их рукастыми людьми и пообещал в будущем больше учений в Сибири.
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Сейчас в восточных регионах страны уже действуют специальные центры выживания. К обучению приезжающих туда на учения спецназовцев привлекают местных жителей.

"Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые", -  сказал министр в эфире телеканала "Звезда".

У жителей тайги и других сложных в климатическом плане территорий много навыков. Они могут самостоятельно построить дом, посеять и собрать урожай, добыть зверя и объездить коня. Чему именно они обучают спецназовцев, глава Минобороны не уточнил.

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