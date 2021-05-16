Лётчик-космонавт Романенко прокомментировал планы по отправке космических туристов в 2021 году

Полёт состоится в декабре

Отправка на МКС космических туристов в декабре 2021 года – первый серьёзный шаг на пути развития космического туризма в полном смысле этого слова. Так прокомментировал планы "Роскосмоса" депутат Госдумы, лётчик-космонавт Роман Романенко.

Ранее стало известно, что через месяц в Центре подготовки космонавтов стартует программа подготовки к полёту космических туристов: японского миллиардера-предпринимателя Юсаку Маэдзава и его помощника Йозо Хирано.

В декабре они должны полететь на МКС на корабле "Союз МС-20". Туристы пробудут в космосе 12 дней. Сообщалось, что полёт обойдётся космическим путешественникам по меньшей мере в 90 миллионов долларов.

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