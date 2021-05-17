Власти могут расширить использование маткапитала

С предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова

Как пишет в понедельник со ссылкой на источники газета "Известия", вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к президенту страны Владимиру Путину с предложением расширить применение материнского капитала.

Речь идет о двух направлениях, сказано в материале. Во-первых, об использовании средств на образовательные услуги, которые оказывают имеющие лицензию ИП. Во-вторых, на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка.

Закрепляющий нововведения законопроект Голикова намерена поручить Министерству труда. Это будет сделано, если глава государства даст свое согласие.

Материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года. С 1 января 2021-го он вырос на 3,7%.

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