В Вашингтоне назвали одну из тем переговоров Блинкена с Лавровым

Главы внешнеполитических ведомств встретятся на полях Арктического совета

Госдеп Соединенных Штатов сообщил, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проект трубопровода "Северный поток - 2". Министерская встреча Арктического совета, где и пройдут переговоры, состоится уже на этой неделе, передает ТАСС.

"Это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - отметили в Госдепе.

Там добавили, что все еще ищут с Москвой "предсказуемых, стабильных отношений". Кроме того, в Госдепе сообщили, что хотят обсудить с Россией сотрудничество в тех областях, где у стран есть взаимные интересы.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. "Газпром" планирует пустить по нему первый газ уже грядущим летом.

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