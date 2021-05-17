Премьер Чехии заявил о единственной версии взрывов во Врбетице

Прага считает причастными российские спецслужбы

Президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий взрывов на арсеналах в деревне Врбетица в 2014 году может быть попытка скрыть нехватку оружия. На это отреагировал премьер-министр страны Андрей Бабиш, выступивший в эфире радиостанции Frekvence 1.

По его словам, версия инцидента есть лишь одна, полиция занимается ее расследованием.

"Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий", - заявил политик.

Чехия подозревает в причастности ко взрывам российские спецслужбы. Москва настаивает, что это голословные и безосновательные обвинения. Страны обменялись дипломатическими санкциями.

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