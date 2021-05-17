ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Чехии заявил о единственной версии взрывов во Врбетице

08:21
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Прага считает причастными российские спецслужбы

Президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий взрывов на арсеналах в деревне Врбетица в 2014 году может быть попытка скрыть нехватку оружия. На это отреагировал премьер-министр страны Андрей Бабиш, выступивший в эфире радиостанции Frekvence 1.

По его словам, версия инцидента есть лишь одна, полиция занимается ее расследованием.

"Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий", - заявил политик.

Чехия подозревает в причастности ко взрывам российские спецслужбы. Москва настаивает, что это голословные и безосновательные обвинения. Страны обменялись дипломатическими санкциями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.